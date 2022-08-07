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"الجهاد الإسلامي" تعلن وقف إطلاق النار قبل منتصف الليل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-07T19:20:07+0000
"الجهاد الإسلامي" تعلن وقف إطلاق النار قبل منتصف الليل

شفق نيوز/ أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، مؤكدة انضمامها لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 مساء اليوم، مع التأكيد على "حق الرد على أي عدوان صهيوني".

وجاء في بيان أصدرته الحركة مساء اليوم، أنه في ضوء البيان الصادر عن الأشقاء في جمهورية مصر العربية بشأن وقف إطلاق النار بعد معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمقاومة الفلسطينية، وبعد التشاور، "نؤكد ترحيبنا بالجهود والإعلان المصري، ونعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 من مساء هذا اليوم، مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني".

وأضاف البيان أن "مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير عواودة ونقله للعلاج، والإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، قال رئيس الدائرة السياسية في الحركة، محمد الهندي: "قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين (باسم) السعدي و(خليل) عواودة".

واعتقلت إسرائيل مؤخرا السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد في الضفة الغربية المحتلة، بينما يخضع العواودة رهن الاعتقال الإسرائيلي أيضا.

ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية اسفرت عن مقتل 43 فلسطينيا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، بالإضافة إلى أكثر من 300 مصاب بجروح مختلفة.

RT

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