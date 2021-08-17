الجنائية الدولية تكشف عن عمليات إعدام انتقامية في افغانستان

شفق نيوز/ كشف مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الثلاثاء، عن حصول جرائم وعمليات إعدام انتقامية تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، في افغانستان تحت سيطرة حركة طالبان.

وقال خان في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "أتابع عن كثب الأحداث في أفغانستان، وأنا قلق خصوصا للمؤشرات الأخيرة إلى تصاعد العنف في البلاد".

وأشار إلى أن "هناك جرائم يمكن اعتبارها انتهاكا للقانون الانساني الدولي".

وأعلنت حركة طالبان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الحرب انتهت في أفغانستان وقد عفت عن جميع خصومها، وذلك في أول مؤتمر صحافي للمتحدث باسمها بعد سيطرتها على البلاد.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد من العاصمة كابول "الحرب انتهت وزعيم طالبان عفا عن الجميع"، مضيفا "نتعهد السماح للنساء بالعمل في إطار احترام مبادئ الإسلام".

وردا على المؤتمر الصحفي لطالبان أعلنت الأمم المتحدة أنها تحتاج لرؤية "أفعال على الأرض"، وأعربت في الوقت ذاته عن قلقها بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان.