الجمهوريون يؤيدون فرض عقوبات أمريكية على تركيا

عبر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش عن قلقه حيال الخطوات التي تتخذ ضد بعض أطراف المعارضة التركية، مضيفا أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب.

وقال ريش في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن كل أطياف المعارضة في كل الدول يجب أن يكون لديهم الفرصة للمشاركة في الحياة المدنية.

وفيما يخص فرض عقوبات على تركيا، أكد السناتور الجمهوري أنه يؤيد وبقوة فرض عقوبات على أنقرة لشرائها منظومة الصواريخ الروسية إس 400، معبرا عن سعادته لاستبعادها من البرنامج الخاص بطائرات "إف - 35".

ريش قال أيضا إن شراء واختبار تركيا لمنظومة الدفاع الروسية هو تصرف غير مقبول لدولة عضو في حلف الناتو، مشيرا إلى أن تركيا مستمرة في إلحاق الأذى بتحالفها مع الولايات المتحدة، وتشكل خطرا على برنامج المقاتلات من طراز إف 35 وغير ذلك من الأنظمة المتعلقة بالناتو والولايات المتحدة.

وختم السناتور الجمهوري هذه التصريحات الخاصة بالقول إن علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس فلاديمير بوتين سيكون لها تبعات.