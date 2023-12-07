الجمهوريون يصدرون قرارا يسرّع من وتيرة عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن

شفق نيوز/ أصدر الحزب الجمهوري بمجلس النواب اليوم الخميس، قرارًا لإضفاء الطابع الرسمي على تحقيقاته المستمرة منذ أشهر في عزل الرئيس بايدن، ومن المقرر إجراء تصويت كامل في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويأتي القرار الذي يأذن بالتحقيق – والذي تم إصداره بعد أشهر من إعلان رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي (الجمهوري من كاليفورنيا) عن بدء التحقيق في قضية المساءلة في سبتمبر – في الوقت الذي يدخل فيه ثلاثة من قادة اللجان المشرفين على التحقيقات مرحلة أكثر قتالية من تحقيقاتهم أثناء محاولتهم لمجادلة الشهود والمستندات.

وتقول إن اللجان "موجهة بمواصلة تحقيقاتها المستمرة كجزء من تحقيق مجلس النواب حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لمجلس النواب لممارسة سلطته الدستورية لعزل جوزيف بايدن".

ويأمل الجمهوريون أن يؤدي التفويض الرسمي بالتحقيق إلى زيادة الوزن القانوني وراء التحقيق وقدرتهم على فرض الأدلة، خاصة إذا انتهت أي من تلك المعارك في المحكمة.

أثناء الرد على مذكرات الاستدعاء وطلبات إجراء المقابلات في نوفمبر/تشرين الثاني، قال البيت الأبيض إن التحقيق الذي أجراه الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشأن عزل ترامب كان غير دستوري لأنه لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بتصويت المجلس بأكمله.

وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو) للصحفيين هذا الأسبوع إنه في حين اختلف الحزب الجمهوري مع هذا التقييم، فإن رسالة البيت الأبيض ساعدت في دفع الحزب الجمهوري بمجلس النواب لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق.

"دستوريا، هذا ليس مطلوبا. وقال جوردان: "قال رئيس مجلس النواب إننا [في] تحقيق لعزل الرئيس، ثم نحن في تحقيق لعزل ترامب". "ولكن إذا كان لديك تصويت في مجلس النواب بكامل هيئته وتقول الأغلبية إننا في هذا الوضع الرسمي كجزء من عملنا الرقابي الشامل أو واجب الرقابة الدستورية الذي لدينا، فهذا يساعدنا فقط في المحكمة".

وتحسبًا لهذا التصويت، أشار الديمقراطيون والبيت الأبيض في الأيام الأخيرة إلى تصريحات سابقة من الجمهوريين والمعتدلين الذين ألقوا بظلال من الشك على ما إذا كان هناك ما يبرر المساءلة.

وأشاروا أيضًا إلى صرخات الجمهوريين عندما بدأت إجراءات عزل الرئيس الأمريكي آنذاك ترامب دون إجراء تصويت رسمي.

لكن العديد من أعضاء الحزب الجمهوري أنفسهم يقولون إن اتخاذ خطوة التفويض بإجراء تحقيق هو سؤال مختلف كثيرًا عن التصويت على مواد المساءلة الفعلية.

ورد البيت الأبيض على قرار التحقيق بالقول إن الجمهوريين في مجلس النواب "يركزون فقط على الأعمال المثيرة الغبية".

وقال إيان سامز، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الرقابة والتحقيقات، في بيان: “هذه الحيلة التي لا أساس لها من الصحة ليست متجذرة في الحقائق أو الواقع، بل في الرغبة المخزية للجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب في استغلال سلطتهم لتشويه الرئيس بايدن”.

وأضاف سامز: "سيشهد الشعب الأمريكي مرة أخرى تباينًا واضحًا في الأولويات: الرئيس بايدن الذي يركز على حل التحديات التي تواجه أمريكا والعالم، والجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب الذين يركزون فقط على الأعمال المثيرة الغبية لجذب الانتباه لأنفسهم". قال.

قامت لجان السلطة القضائية والرقابة والطرق والوسائل في مجلس النواب بالتحقيق منذ أشهر في الشؤون المالية لعائلة بايدن وتحقيق وزارة العدل في فشل هانتر بايدن في دفع الضرائب.

ويشير قرار الخميس إلى القليل من عملهم، وبدلاً من ذلك يضع القواعد الأساسية لكيفية إدارة الأدلة والحاجة إلى صياغة تقرير حول النتائج التي توصلوا إليها.

لكن التحقيق واجه صعوبات في ربط الرئيس بأنشطة ابنه، وفشلوا في إثبات ادعاءاتهم الأكثر بذاءة والتي ستكون الأكثر أهمية في المساءلة: أن الرئيس قبل رشوة.

ويعتمد جزء كبير من هذا التحقيق على المعلومات التي تم تداولها لأول مرة خلال عزل ترامب، بعد أن ضغط على المسؤولين الأوكرانيين لتسليم معلومات مسيئة لمنافسه.

تم دحض الرواية القائلة بأن الرئيس بايدن دفع أوكرانيا إلى إقالة المدعي العام لمساعدة ابنه، الذي عمل في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية بوريمسا، إلى حد كبير.

وجاءت جهود بايدن لإقالة المدعي العام الأوكراني أثناء توليه منصب نائب الرئيس بناء على نصيحة وزارة الخارجية والمجتمع الدولي، الذي اتهم الادعاء بالفشل في معالجة الفساد.