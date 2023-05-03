الجفاف يفتك بأوروبا ويشعل صراعات على المياه

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي أمريكي، يوم الأربعاء، أن خطر الجفاف الذي ضرب عددا من الدول الأوروبية زاد من حدة التنافس بين دول القارة على الوصول إلى الموارد المائية.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" في تقرير إن "الخزان الرئيسي الذي يخدم ملايين الكاتالونيين آخذ في النفاد. وقد أدى الصراع على المياه إلى اندلاع اشتباكات في فرنسا، حيث لم تعد عدة قرى قادرة على تزويد سكانها بالمياه"، بحسب موقع "روسيا اليوم عربية".

وأشارت إلى "انخفاض مستوى أكبر نهر في إيطاليا وبقي على نفس مستوى حزيران/ يونيو العام الماضي، وقد تحولت إدارة المياه والوصول إليها إلى قضية سياسية في جميع أنحاء القارة".

واستشهدت الصحيفة بدراسة أجرتها جامعة "TU Graz" باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، والتي تؤكد أن أوروبا تعاني من جفاف شديد منذ عام 2018.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل من الصعب التعافي من كارثة الجفاف، ما يعني أن القارة الأوروبية ستجد نفسها عالقة في دائرة خطيرة في ظل شح الموارد المائية.

وفي الوقت الذي يرى فيه الخبراء أنه من أجل الخروج من خطر الجفاف ونقص المياه الجوفية، ستحتاج أوروبا إلى ما يقرب من عقد من الأمطار الغزيرة، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية (Deutscher Wetterdienst)، أن كميات الأمطار في أوروبا ستبقى منخفضة خلال العقد المقبل ولن تسجل ارتفاعا.