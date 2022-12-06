"الجزيرة" تقاضي الجيش الاسرائيلي امام المحكمة الجنائية الدولية بمقتل شيرين أبو عاقلة

شفق نيوز/ أعلنت شبكة "الجزيرة" الإعلامية القطرية، يوم الثلاثاء، عن رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة قتل مراسلتها الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وذكرت الشبكة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الأدلة الجديدة ولقطات الفيديو تظهر تعرض شيرين أبو عاقلة وزملائها إلى إطلاق نار مباشر من قبل القوات الإسرائيلية وأنها لم تفقد حياتها عن طريق الخطأ خلال تبادل لإطلاق النار.

وأكدت الشبكة "تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملائها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له".

والمحكمة الجنائية الدولية ليست ملزمة بالنظر في القضايا المقدمة من جانب أفراد أو مجموعات.

وقتلت مراسلة قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية شيرين ابو عاقلة في 11 ايار/ مايو 2022 برصاص متفجر أصاب رأسها، وذلك خلال تغطيتها لاقتحام الجيش الاسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية.