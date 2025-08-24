الجزائر.. مختصة اجتماعية تكشف عن وجود 3 ملايين مدمن مخدرات

شفق نيوز- الجزائر

كشفت مختصة اجتماعية جزائرية، يوم الأحد، عن وجود ثلاثة ملايين مدمن على تعاطي المخدرات جميعهم يلجأون إلى السرقة والاعتداء والقتل للحصول على مال من أجل شراء المواد المخدرة.

وقالت المختصة الاجتماعية زهرة فاسي، في تصريح لشبكة "أخبار الوطن" الجزائرية، إن تفاقم ظواهر الإجرام داخل المجتمع بمختلف أشكالها، من التعدي الجسدي وحمل السلاح إلى السرقات وعصابات الأحياء والاختطاف والتنكيل بالجثث، سببه تعاطي المخدرات.

وبينت أن هذه الأفعال ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة مخططات مدروسة من قبل قوى الشر المتربصة بأمن الجزائر المجتمعي والقومي.

وأوضحت أن هذه القوى استغلت عدداً من الفراغات الخطيرة داخل المجتمع، أبرزها الإفلاس الديني والسياسي، إلى جانب فشل الخطاب الديني الذي انشغل بموضوعات بعيدة عن الواقع المعيش، وفشل في القيام بدور التوعية الحقيقية بمخاطر المخدرات والعنف والجرائم.

كما حملت المختصة المدرسة جزءاً كبيراً من المسؤولية، بسبب عجزها عن بناء الفكر التربوي الصحيح عبر مناهجها، وانتشار ظاهرة التسرب المدرسي في سن المراهقة، وهو السن الحساس الذي يفتح المجال أمام الفراغ والضياع.

وأشارت إلى أن استقالة الأسرة من أداء دورها التربوي لم تكن عن تقاعس، بل بسبب تسارع الأحداث وتعقيد الظواهر، وهو ما جعل الكثير من الأولياء عاجزين عن التعامل مع أبنائهم أو السيطرة على هذه الانحرافات.