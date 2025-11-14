الجزائر.. إجلاء عائلات و300 رجل إطفاء لاخماد حرائق غابات

شفق نيوز- الجزائر

تواصل فرق الإطفاء، في الجزائر، يوم الجمعة، عملية إخماد حرائق غابات كبيرة أجبرت السلطات على إجلاء نحو خمسين عائلة بالقرب من تيبازة غير البعيدة من الجزائر العاصمة.

وأعربت وسائل إعلام محلية عن استغرابها لحدوث مثل هذا الظاهرة خلال تشرين الثاني/نوفمبر والذي من المفترض أن يكون ممطرا.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان: "تمت السيطرة على بعض البؤر، فيما تتواصل عملية المعالجة وإخماد بقايا الجمر على مستوى بؤر أخرى. عملية الإخماد متواصلة".

واقتربت الحرائق من عدة قرى في منطقة تيبازة الواقعة على بعد 70 كيلومترا غرب العاصمة، مما استدعى إيواء العديد من السكان في مدارس ومراكز شبابية، وفقا لوسائل إعلام محلية، أعربت عن استغرابها لحدوث مثل هذا الظاهرة خلال تشرين الثاني/نوفمبر والذي من المفترض أن يكون ممطرا.

ووفقا للحماية المدنية، تمت تعبئة نحو 300 من رجال الإطفاء بالإضافة إلى عدد كبير من المعدات، بينها طائرتان لإطفاء الحرائق سعة 12 ألف لتر لكل منهما.

وشهد شمال الجزائر في الأيام الأخيرة درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية، تكاد تكون بمستوى تلك التي تسجل خلال الصيف.

واتسعت رقعة الحرائق بفعل الرياح العاتية التي تجاوزت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة.

وقال إبراهيم خواس المدير المحلي للحماية المدنية: "تمت السيطرة على بؤر الحرائق التي اندلعت يوم الخميس". وأضاف: "تستمر عمليات السيطرة والإطفاء".

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، إلى أنه "لم يتم تسجيل أي ضحايا حتى الآن". وزار رئيس الوزراء سيفي غريب منطقة تيبازة ليل الخميس الجمعة ووعد بمساعدة الأسر.