"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تنعى 3 من قادتها قضوا بقصف اسرائيلي جنوبي لبنان

شفق نيوز/ نعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، يوم الإثنين، 3 من قادتها قالت إنهم قضوا بقصف اسرائيلي جنوبي لبنان.

وذكر بيان لـ"الجبهة"، أن "الرفيق القائد محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، والرفيق القائد البطل عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، والرفيق البطل عبد الرحمن عبد العال، لقو حتفهم فجر اليوم الإثنين، إثر عملية إغتيال غادرة نفذتها طائرات الإحتلال الصهيوني في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت".

ويأتي هذا بعد ساعات من نعي حركة "حماس"، قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج، فتح شريف أبو الأمين، الذي قُتل نتيجة غارة إسرائيلية استهدفته في مخيم البص جنوب لبنان.

وفي بيان للحركة، قالت حماس: "القائد فتح شريف ارتقى على طريق القدس وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى، إلى جانب زوجته وابنه وابنته".