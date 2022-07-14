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"الجبن" يفجر نزاعاً بين دولتين أوروبيتين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-14T14:07:23+0000
"الجبن" يفجر نزاعاً بين دولتين أوروبيتين

شفق نيوز / خسرت الدنمارك، يوم الخميس، قضية أمام محكمة العدل الأوروبية تتمحور على تصدير مزارعيها الجبنة خارج الاتحاد الأوروبي تحت تسمية "فيتا"، وهو تصنيف محمي لصالح اليونان التي تمثل بلد المنشأ لهذا النوع من الأجبان.

وذكرت المحكمة في قرارها "بعد الفشل في منع استخدام تسمية (فيتا) للأجبان المعدة للتصدير إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، أخفقت الدنمارك في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".

وطالبت المحكمة، الدنمارك بـ"وضع حد لاستخدام هذه التسمية، وأمرتها بالامتثال للقرار سريعا، وفي حال عدم التزامها بالقرار، فتستطيع الهيئة اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى وتطلب من الدنمارك تعويضات مالية".

و"فيتا" هي تسمية محمية داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2002، وقد خسرت الدنمارك وألمانيا طعنا تقدمتا به في هذا الشأن سنة 2005، إلا أن الدنمارك استمرت في السماح لمنتجيها بإدراج منتجاتهم تحت تسمية "فيتا" عند تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا.

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