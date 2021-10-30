الجامعة العربية تعلق على أزمة "قرداحي" ودول الخليج

شفق نيوز / أعربت جامعة الدول العربية، يوم السبت، عن قلقها إزاء تدهور العلاقات على وجه السرعة بين لبنان ودول الخليج، مبدية ثقتها بقدرة قيادة لبنان على اتخاذ ما يلزم من الخطوات لوضع حد للأزمة.

وتأتي هذه المواقف على خلفية قرار السعودية والبحرين طرد سفيري لبنان لديها في ظل استمرار تدهور العلاقات بين الطرفين بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قبل توليه المنصب، قال إن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني"، وإن "الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".

وذكرت الجامعة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الأزمة التي تسببت فيها التصريحات السابقة المثيرة للجدل لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن النزاع اليمني وما تلاها من أحداث ومواقف "كان يتعين أن تعالج لبنانيا بشكل ينزع فتيلها ولا يزكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور الي انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموما والخليجي خصوصا".

وأشارت إلى أنه لدى أحمد أبو الغيط ثقة في حكمة وقدرة رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان، ميشيل عون، ونجيب ميقاتي، على "السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات ويسهم في تهدئة الاجواء بالذات مع المملكة العربية السعودية ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك عرى الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية".

وناشد أبو الغيط، وفقا للبيان، المسؤولين في دول الخليج "تدبر الاجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار والمواطن الذي يعيش اوضاعا غاية في الصعوبة".