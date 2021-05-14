الجامعة العربية تحذر: الاعتداءات الإسرائيلية قد تطال المنطقة بأسرها

شفق نيوز / حذرت جامعة الدول العربية، يوم الجمعة، من انتقال "الاعتداءات" الإسرائيلية على غزة والتصعيد المتبادل، إلى المنطقة بأسرها.

وبحسب بيان ورد عن الجامعة العربية، صرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة أن "مكاتب وبعثات الجامعة في الخارج تعكف حاليا علي متابعة تنفيذ التكليفات الواردة في القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري قبل يومين بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس وأهلها".

وأضاف المصدر أن مجالس السفراء العرب في العواصم الرئيسية تعمل على التحرك مع حكومات الدول المعتمدة لديها لحشد التأييد للموقف الفلسطيني المؤيد عربياً حول اعتداءات إسرائيل على القدس وأهلها، بما فيها التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الحرم القدسي الشريف، وكذلك ماتقوم به من ممارسات مفضوحة للضغط على أهالي حي الشيخ جراح للرحيل عن المدينة".

ودعا القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري الطارئ الذي انعقد يوم 11 آيار الحالي، إلى إطلاق تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي مكثف من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وطالب بتدخل المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم.

وأوضح أن "بعثة الجامعة بنيويورك تتابع مع المجموعة العربية هناك عن كثب التحركات الجارية في مجلس الأمن بهدف تحميل إسرائيل مسئولية اعتداءاتها، وبخاصة في ضوء التصعيد الخطير في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "تونس -العضو العربي في المجلس- تقود هذه التحركات باقتدار، فيما يسعي البعض إلى إجهاضها حماية لإسرائيل من التعرض لأي مساءلة أو انتقاد".

ولفت المصدر، إلى أن "التعاطف الدولي مع معاناة المقدسيين وما يتعرضون له من اعتداءات واستفزازات غير مبررة، يبدو واضحاً في الأحداث الأخيرة، وأنه يتعين البناء على ذلك من خلال حشد المزيد من التأييد الدولي لكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي سواء في القدس أو في الأراضي المحتلة بوجه عام".