الثاني من نوعه خلال 6 أشهر.. تحطم مقاتلة أمريكية "إف- 35" في كاليفورنيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت قيادة القوات البحرية الأمريكية، يوم الخميس، عن تحطم طائرة مقاتلة من طراز "F35" في ولاية كاليفورنيا أثناء مهمة تدريبية.

وذكرت القيادة في بيان أن الطائرة تحطمت في الساعة السادسة والنصف مساء أمس الأربعاء بالقرب من قاعدة ليمور الجوية البحرية، وأن الطيار قفز بالمظلة بسلام، والحادث قيد التحقيق، بحسب شبكة "CNN عربية".

وقالت البحرية الأمريكية، إن الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة "VF-125"، المعروف باسم "Rough Raiders".

و"VF-125" هو سرب بديل للأسطول، مسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات.

وتقع قاعدة ليمور الجوية البحرية على بُعد نحو 40 ميلاً (64 كيلومتراً) جنوب غرب مدينة فريسنو في وسط كاليفورنيا.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه هذا العام بعد تحطم طائرة "F35 A" تابعة للقوات الجوية في قاعدة إيلسون الجوية بألاسكا في كانون الثاني/ يناير الماضي خلال مهمة تدريبية. وقد نجا الطيار أيضاً في ذلك الحادث.