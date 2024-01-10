الثاني خلال 3 أيام.. داعش يتبنى هجوم كابول

شفق نيوز/ أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن هجومٍ ثانٍ خلال ثلاثة أيام فقط في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل وإصابة سبعة أشخاص على الأقل.

وقال التنظيم عبر تطبيق "تليغرام"، إن "جنود الخلافة فجروا عبوة ناسفة على آلية تقل موظفين في سجن بل جرخي في العاصمة الأفغانية كابول ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 10 منهم"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويُعدّ بل جرخي الواقع في كابول من أكبر السجون في أفغانستان.

وكان التنظيم أعلن مسؤوليته عن انفجار في حافلة بحي دشت برتشي في كابول حيث يعيش أبناء طائفة الهزارة الشيعية الأحد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن الناطق باسم شرطة كابول، خالد زادران، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في انفجار عبوة ناسفة وضعت في عربة قرب حافلة صغيرة، بحسب وكالة "فرانس برس".

واليوم الأربعاء، قال زادران للوكالة الفرنسية، إنه تم توقيف مشتبه به وأقر بضلوعه في الهجوم.

ويستهدف تنظيم داعش -ولاية خراسان- بانتظام المسلمين الشيعة الذين يعتبرهم "روافض".

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قُتل سبعة أشخاص بانفجار في حافلة في دشت برتشي تبنّاه تنظيم داعش الذي يعتبر الشيعة "كفّاراً".

وانخفض عدد التفجيرات والهجمات الانتحاريّة في أفغانستان بشكل ملحوظ بعد عودة حركة طالبان الى الحكم في آب/ أغسطس 2021 وإطاحتها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

لكن ما زال عدد من الجماعات المسلّحة، بما في ذلك فرع تنظيم داعش، يشكّل تهديدا.