الثاني خلال 24 ساعة.. سفينة شحن ألمانية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الألمانية، يوم الجمعة، بتعرض سفينة شحن ألمانية لهجوم في البحر الأحمر ألحق أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية، في ثاني حادث خلال أقل من 24 ساعة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم شركة "هاباغ لويد" الأمانية المالكة للسفينة، قوله إن طاقم سفينة الشحن لم يتعرض لإصابات.

وفي بيان إلكتروني قالت شركة "هاباغ لويد"، إنها "ستتخذ إجراءات إضافية لضمان سلامة أطقمنا".

من جهتها، أكدت شركة الاستخبارات الخاصة "آمبري" تعرض سفينة الشحن الألمانية لأضرار مادية جراء هجوم جوي شمال مدينة المخا اليمنية الساحلية.

فيما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أميركي في وزارة الدفاع دون الإفصاح عن هويته، قوله: "نحن على علم بأن شيئا ما أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ضرب هذا المركب الذي تضرر. ووردت معلومات عن اندلاع حريق".

وتابع المصدر بأن "المقذوف ضرب وفق التقارير الجانب المطل على الميناء من المركب وسقطت حاوية في البحر نتيجة الصدمة. (كما) أدى المقذوف إلى اندلاع حريق على ظهر السفينة" تم الإبلاغ عنه عبر اللاسلكي.

يأتي ذلك غداة تحذير أطلقته رابطة ملّاك السفن الألمان شدد على "حاجة السفن إلى حماية" بسبب هجمات جماعة الحوثي الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.

يذكر أن جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من قبل إيران، كانت قد أعلنت أمس الخميس، استهداف سفينة حاويات "كانت متجهة إلى إسرائيل، بطائرة مسيرة"، وكانت "الإصابة مباشرة" وفق المصدر.

وشدد العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي على نية الحركة "الاستمرار في منع السفن كافة المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء"، على حد قوله.

وتوعدت جماعة الحوثي مرات عدة، باستهداف أي سفينة تملكها وتديرها شركات إسرائيلية، أو أي سفينة تابعة لأي دولة كانت متجهة إلى إسرائيل، على خلفية ما تصفها بـ"العدوان الإسرائيلي على غزة".

كما سبق للجماعة أن أعلنت الثلاثاء الماضي، استهداف حاملة نفط نرويجية كانت متجهة إلى إسرائيل. وتجوب سفن حربية أميركية وفرنسية وبريطانية المنطقة وقد أسقطت عدة صواريخ من الجو.