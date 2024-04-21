الثاني خلال يوم.. إصابة عدة أشخاص بحادث طعن جماعي في نيويورك

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة خلال حفل أقيم على متن قارب للحفلات في ولاية نيويورك، في ثاني حادث من نوعه بنفس الليلة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن شرطة نيويورك قولها، أن حادث طعن جماعي وقع على متن قارب للحفلات عندما كان راسياً بالقرب من محطة الجيش في بلدة بروكلين بولاية نيويورك، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة.

وتحولت ليلة من الاحتفالات إلى كابوس في بروكلين الليلة الماضية، جراء حادث الطعن، واستجابت إدارة شرطة نيويورك (NYPD) وإدارة الإطفاء في مدينة نيويورك (FDNY) لنداءات الطوارئ من أجل المساعدة في مكان الواقعة، حيث تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات من الحادث.

ووفقا للشرطة، وقع حادث الطعن على الواجهة البحرية في بروكلين بالقرب من تقاطع ساحة بروكلين البحرية ومحطة جيش (بروكلين4)، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بطعنات في الظهروالصدر والبطن، بالإضافة إلى جرح في الرأس نتيجة زجاجة ألقيت على شاب يبلغ من العمر 28 عاماً، وقيل إن الضحايا هم "رجال يبلغون من العمر 32 و 40 و 28 عاماً".

وقالت شرطة نيويورك للصحيفة "كان جميع الضحايا واعين. واستجابت خدمات الطوارئ الطبية ونقلت جميع الضحايا إلى مستشفى جامعة نيويورك لانغون في بروكلين وهم في حالة مستقرة".

بالإضافة إلى ذلك، أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة وتم علاجهما في مكان الحادث، إلا أنهما رفضا تلقي أي علاج طبي إضافي.

ووفقا لتقارير وكالة "أسوشييتد برس"، لم يتم إجراء أي اعتقالات أمس ولم يتم القبض على مرتكب عملية الطعن، لكن التحقيق ما يزال جارياً.

وأمرت السلطات جميع الأفراد الذين كانوا على متن القارب وعددهم 1300 شخص بالنزول إلى الشاطئ.

وكانت الشرطة في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، قد أفادت أمس السبت، بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون عندما وقع إطلاق نار خلال حفل جماعي في الهواء الطلق بالمدينة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت الشرطة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) "خلال متابعة التحقيقات، اكتشفنا أن هناك ثماني ضحايا توفيت اثنتان منها في مكان الواقعة".

وقالت الشرطة إن أحد المصابين ما يزال في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة "كانت حفلة جماعية أقيمت دون تصريح"، وكان يشارك فيها من 200 إلى 300 شخص.