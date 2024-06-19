الثاني خلال ساعات.. زلزال جديد يضرب إيران

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، يوم الأربعاء، مدينة نصرت آباد في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقا لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، وقع زلزال بقوة 4.5 درجة في مدينة نصرت آباد بمحافظة سيستان وبلوشستان، شرق البلاد.

وتم تسجيل الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، عند الساعة 02.55 بالتوقيت المحلي.

وبعد الزلزال الذي بلغت قوته 4.5 درجات، حدثت هزتان ارتداديتان بقوة 2.6 و2.8 درجة، وحتى الآن لم تفيد التقارير بخسارة في الأرواح.

ويأتي هذا الزلزال بعد ساعات من زلزال مماثل ضرب مدينة "كاشمر" في محافظة خراسان رضوي الايرانية، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم واصيب أكثر من 120 آخرين، بالزلزال الذي ضرب المنطقة عند الساعة 1:24.

وقالت السلطات المحلية للتلفزيون الوطني إنه تم إرسال فريق الإنقاذ والبحث إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مضيفة أنه من بين 120 شخصًا أصيبوا، تم نقل 35 إلى المستشفى لتلقي العلاج.