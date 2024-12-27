الثانية في غضون أيام.. انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

شفق نيوز/ انفجرت سيارة مفخخة يوم الجمعة، شمالي سوريا.

وقال الدفاع المدني السوري؛ إن سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة منبج شمال سوريا.

ولم يتضح إلى الآن حجم الأضرار التي تسبب بها الانفجار.

ويوم الثلاثاء الماضي؛ لقي أربعة أشخاص حتفهم، وأصيب سبعة آخرون، في انفجار سيارة ملغومة بأحد الشوارع وسط مدينة منبج شرق حلب بشمال سوريا، وفق ما أورده «تلفزيون سوريا».

وبث التلفزيون مشاهد فيديو تظهر النيران وهي مشتعلة في عدد من السيارات، ويقوم أفراد في زي عسكري بمحاولة إطفائها، كما سمع دوي إطلاق نار في موقع الانفجار.

ويعد هذا التفجير الأول الذي يحدث في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حسب التلفزيون.

جاء ذلك في حين أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة أولية، بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة مدنية في شارع التجنيد بمدينة منبج.

وقال الدفاع المدني، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الانفجار أدى لاندلاع حرائق في السيارات المجاورة وتضرر بعض المنازل القريبة.