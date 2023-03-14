الثانية خلال ساعات.. هيئة الكوارث التركية تسجل هزة أرضية جديدة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيل هزة أرضية جديدة هي الثانية من نوعها اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إن "هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر مركزها شرق البحر الأبيض المتوسط".

وفي صباح اليوم الثلاثاء، اشار معهد الزلازل التركي الى "تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في كهرمان ماراش جنوبي البلاد، فيما لم ترد على الفور معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

وشهدت مناطق سورية، وفق وكالة سانا السورية عددا من الهزات الأرضية خلال 24 ساعة ، ابرزها زلزال ضرب شمال غرب اللاذقية بقوة 3.2 درجة، وأخرى شرق مدينة الحسكة بقوة 3 درجات، وأخرى شمال غرب تدمر بقوة 2.8 درجة، كما شهد لواء اسكندرون 20 هزة أرضية بقوة 1.5- 4 درجات على مقياس ريختر.