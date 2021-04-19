الثالث خلال ساعات فقط.. زلزال جديد يضرب "بوشهر" جنوبي إيران

شفق نيوز / ضرب زلزال جديد، يوم الاثنين، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، محافظة بوشهر جنوبي الإيراني، هو الثالث من نوعه خلال ساعات.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال ضرب عند دائرة عرض "29.68 شمالا" وخط طول "50.58 شرقا".

وأشار المركز إلى أن "الزلزال وقع على عمق 10 كم، على بعد 83 كم شمال غرب محافظة بو شهر".

وأوضح مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال ضرب ميناء غناوة في محافظة بوشهر جنوب إيران".

وأكد المركز الأورومتوسطي أن "هذا ثالث زلزال يشعر السكان بأثره في جنوب إيران خلال 16 ساعة فقط".

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، أمس الاحد، ضواحي محافظتي بوشهر وفارس جنوبي إيران.

وعقب ذلك، أكدت العلاقات العامة لمحطة بوشهر النووية، جنوبي إيران، أن الزلزال لم يسفر عن أية أضرار في المحطة.

وعلى إثر ذلك، حذرت منظمة الأرصاد الجوية العالمية، أمس الأحد، من "كارثة نووية" تطال العراق ودول خليجية عدة، في حال ضرب زلزال شديد مفاعل "بوشهر" الإيراني.

وبوقت سابق، أكدت دائرة العلاقات العامة لمحطة بوشهر، أن الأقسام والأجهزة والمباني في المحطة سليمة تماما وتواصل نشاطها من دون أي خلل، وأن المحطة صمّمت وانشئت وفقا للمعايير القياسية الدولية، وهي مقاومة لأشد أنواع الزلازل في البلاد والمنطقة.