الثالثة خلال أيام.. الحوثيون يستهدفون سفينة امريكية قبالة سواحل المكلا اليمنية

شفق نيوز/ استهدفت قوات أنصار الله (الحوثيين)، يوم الخميس، سفينة امريكية قبالة سواحل المكلا اليمنية، وهو الاستهداف الثالث خلال أيام.

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصدر عسكري يمني قوله، إن "الحوثيين استهدفوا سفينة أمريكية بالقرب من سواحل المكلا اليمنية".

من جانبها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها "تلقت تقريرا عن حادث على بعد 85 ميلا جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية".

وكان الحوثيون اعلنوا استهداف سفينةً أمريكيةً في خليجِ عدن، يوم الإثنين، 15 كانون الاول الجاري، كما تبنوا أمس الأربعاء، 17 كانون الجاري، استهداف سفينة ( جينكو بيكاردي) الأمريكية في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة.