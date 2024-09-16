الثالثة خلال أسبوع.. الحوثيون يسقطون طائرة امريكية تكلفتها 30 مليون دولار

شفق نيوز/ أعلنت جماعة انصار الله (الحوثيون)، يوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة أميركية من طراز إم.كيو-9 فوق محافظة ذمار، وهي ذات تكلفة عالية تقدر بـ30 مليون دولار.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نجحتْ دفاعاتُنا الجويةُ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 في أجواءِ محافظةِ ذمار حيث كانتِ الطائرةُ تنفذُ مهامَ عدائية وقد تم إسقاطُ الطائرة بصاروخِ أرضِ جو محلي الصنعِ".

وتابع "تعدُّ هذه الطائرة هي الثالثةُ خلالَ أسبوع والعاشرةُ من هذا النوع، والتي تتمكن دفاعاتُنا الجويةُ من إسقاطِها".

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة المسيرة إم.كيو-9، التي تقدر تكلفتها بحوالي 30 مليون دولار، قادرة على التحليق على ارتفاع 50 ألف قدم، وتستمر في الطيران حتى 24 ساعة قبل الحاجة إلى الهبوط.