التوتر الكوري.. إصابات بانفجار بعد توغل

شفق نيوز/ عبر العشرات من الجنود الكوريين الشماليين لفترة وجيزة الحدود شديدة التحصين مع الجنوب، فجر الثلاثاء، لكنهم تراجعوا بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية، أن هذا التوغل الكوري الشمالي، هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين".

ونقلت الوكالة، عن هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن "العشرات من الجنود الكوريين الشماليين غزوا خط ترسيم الحدود العسكري وتراجعوا شمالا بعد أن أطلقت كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية".

كما أصيب عدد من الجنود الكوريين الشماليين المتمركزين قرب الحدود مع كوريا الجنوبية بجروح في انفجار لغم أرضي، بحسب "يونهاب" الكورية، حيث تكثر الألغام المزروعة على الحدود بين البلدين اللذين ما يزالا في حالة حرب.