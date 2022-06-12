"التمساح الروسي" يدك أهدافاً عسكرية أوكرانية

شفق نيوز / نفذت مروحيات كا-52 "التمساح"، يوم الأحد، ضربة جوية استهدفت مواقع أوكرانية، من مسافة تبعد 5 كيلومترات.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، فإن الهجوم أدى إلى "تدمير مركز القيادة والمدرعات الأوكرانية".

وميدانياً، تدور معارك ضارية شرقي أوكرانيا، اليوم الأحد، ولا سيما في مدينة سيفيرودونيتسك، حيث يتحصن المقاتلون الأوكرانيون مع مئات من المدنيين في مصنع "أزوت" للمواد الكيميائية.

من جهتها، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية -صباح اليوم- أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك "من دون أن تحقق نجاحا" مشيرة إلى أن الجنود صدوا الهجمات الروسية بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا، وهي بلدات تقع في محيط سيفيرودونيتسك.