وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما

شفق نيوز/ أعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم السبت، عن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت

وقطع التلفزيون الحكومي الكويتي برامجه وبث القرآن الكريم، وقال إن بيانا من الديوان الأميري سيبث بعد قليل.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، صرح أمس الجمعة، بأن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقر.