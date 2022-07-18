التغير المناخي يكبد ألمانيا خسائر تجاوزت 80 مليار يورو

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-18T15:21:24+0000

شفق نيوز/ كشفت دراسة ألمانية، يوم الاثنين، عن تكبد البلاد خسائر تجاوزت 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة بسبب موجات الحر والسيول والفيضانات المنسوبة إلى الاحتباس الحراري. وبحسب الدراسة التي اعتبرتها وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي "مخيفة"، فقد تسببت موجات الحر والجفاف الاستثنائية في صيفيّ 2018 و2019 بتكاليف تقدر بنحو 35 مليار يورو تقريباً، فيما كلفت الفيضانات في تموز/ يوليو 2021 في غرب ألمانيا أكثر من 40 مليار يورو، يضاف إلى هذه التكاليف نحو 5 مليارات يورو من الأضرار الإضافية المرتبطة بعواصف رعدية عنيفة وتساقط البرد. وأضرت موجات الحر بشكل أساسي بالزراعة والغابات، ومنذ العام 2000، سجلت ألمانيا معدل أضرار لا يقل عن 6.6 مليار يورو سنويا، بحسب الدراسة. وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي "باتت الأزمة المناخية تتسبب بأضرار وتكاليف هائلة في ألمانيا، كما تُشير البيانات المخيفة". وتابعت "يجب أن نستثمر وسنستثمر المزيد لحماية السكان بشكل أفضل". وقال وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك "نحن بحاجة أيضا إلى استراتيجية تهدف إلى التأقلم مع التغيرات المناخية وتحمي سكاننا وبنانا التحتية واقتصادنا من الحر والفيضانات والتغيرات المناخية القوية"، معتبرا أن الدراسة قدّمت "الأسس الضرورية" لتصميم الاستراتيجية. وبدأت حكومة أولاف شولتس سلسلة من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة المناخية. وتسعى ألمانيا في هذا السياق إلى مضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة في أقلّ من عقد.

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