التضخم يقلب موازين العادات الاسبانية

شفق نيوز/ غيَّرت العائلات الإسبانية عاداتها في طريقة التسوق، بالتزامن مع موجة الارتفاع الشديدة في أسعار المنتجات الغذائية.

وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية، إنه لم تعد الأولوية لأخذ المنتج الطازج أو العلامة التجارية المفضلة، بل بدأ المتسوقون في عملية دقيقة لمقارنة الأسعار، واختيار الأرخص، من أجل ملء عربة التسوق بالأصناف الأقل كلفة.

ولفتت في تقرير لها إلى أن هذه الظاهرة الجديدة أكدها خبراء من اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة، إذ أشاروا إلى أن المستهلكين بدأوا باستبدال منتجات ذات جودة أعلى بمنتجات من علامات تجارية أقل جودة، وأرخص ثمنًا، كما فضَّلوا شراء الدجاج الأقل ثمنًا من اللحوم بكافة أنواعها.

وأشارت إلى تقرير نشرته وزارة الزراعة الإسبانية، في مارس/ آذار الماضي، جاء فيه أن الأشهر الأولى من العام الجاري شهدت انخفاضًا في عدد عمليات الشراء والاستهلاك، بهدف السيطرة على الإنفاق.

وأكد التقرير أن "الإسبان لم يقللوا عمليات الشراء فقط، بل أصبحوا حريصين على ماذا، وكم، وكيف يشترون؟".

وأضافت الصحيفة أن هذه الظاهرة دفعت أصحاب "السوبرماركت" إلى تعديل قائمة الأصناف والماركات التجارية سعيًا إلى تحقيق مزيد من التخفيضات في محالهم تتناسب مع رغبات المستهلكين.

واختتمت الصحيفة بالقول: "إن قرارات التسوق الجديدة، أفادت اقتصاد العائلات الإسبانية، كما ساهمت في التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإنفاق الأسر، وتخفيف وطأة التضخم".