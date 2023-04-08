التسمم "الغامض" يعود مجدداً لمدارس الفتيات في إيران

شفق نيوز/ أعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، عن تعرض العشرات من الطالبات في مدارس من مختلف أنحاء البلاد لحالة تسمم غامضة جديدة، ليستمر بذلك مسلسل تسمم الطالبات الذي بدأ قبل نحو ستة أشهر.

ونقلت وكالة أنباء "إيريب نيوز" عن مسؤول محلّي قوله إنّ "60 تلميذة على الأقل تسمّمن اليوم في مدرسة للبنات في هفتكل"، الواقعة في محافظة خوزستان (جنوب غرب).

وأضاف المصدر أنّ طالبات تعرّضن للتسمّم في "خمس مدارس في أردبيل في شمال غرب البلاد، حيث ظهرت عليهن أعراض القلق وضيق التنفّس والصداع".

وفي أورميا الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب)، تأثّر "عدد غير محدّد" من تلميذات مدرسة ابتدائية "بعد انبعاث الغاز"، وفقاً لوكالة أنباء "إيلنا"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ومنذ نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، تعرّض عدد من المدارس التي ترتادها في الغالب فتيات، لحالات تسمّم مفاجئة بأنواع من الغاز أو بمواد سامّة، ما تسبّب بحالات إغماء وشعور بالإعياء، وتبعه في بعض الأحيان دخول إلى المستشفى.

وأمس الجمعة، نقل التلفزيون الرسمي عن النائب حميد رضا كاظمي رئيس الهيئة الوطنية المخصّصة لتقصّي الحقائق في هذه القضية، قوله إنّ التقرير النهائي للهيئة سيُنشر "خلال أسبوعين".

وكانت الحصيلة الرسمية الصادرة في السابع من آذار/ مارس أفادت عن تسمّم "أكثر من خمسة آلاف طالبة" في أكثر من 230 مدرسة واقعة في 25 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد.

وكانت حالات التسمّم قد توقّفت في بداية آذار/ مارس بعد الإعلان عن توقيف نحو 100 شخص ثمّ استؤنفت بعد ثلاثة أسابيع من ذلك.

وطالب المرشد الأعلى آية الله علي خامئي في السادس من آذار/ مارس بتطبيق "أشدّ العقوبات" وصولاً إلى الإعدام بحقّ أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن عمليات التسمّم.

وبدأت هذه القضية بعد شهرين من انطلاق حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر. وأميني شابة كوردية إيرانية توفيت بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في إيران.