الترويكا الأوروبية تعلن عزمها إحياء المفاوضات النووية مع إيران

شفق نيوز- لندن

أعلنت دول الترويكا الأوروبية، كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، يوم الجمعة، عزمها إحياء المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها "عازمة على إحياء المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ودائم ويمكن التحقق منه، يضمن عدم امتلاك إيران أبداً للسلاح النووي".

وأضافت: "نرى أن تفعيل آلية إعادة العقوبات كان أمراً مبرراً"، معتبرة ان "البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن العالميين".

وكانت الأمم المتحدة قد اعادت فرض عقوباتها على إيران، في 28 ايلول/سبتمبر، بعد عشرة أعوام من رفعها، إثر إخفاق المفاوضات مع الدول الغربية.

وتبدأ العقوبات بحظر على الأسلحة وصولاً إلى إجراءات اقتصادية.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد اعلنت في وقت سابق، أنها ستواصل السعي إلى "حل دبلوماسي" للأزمة، لكن طهران أكدت بداية الأسبوع أنها ليست في وارد استئناف المباحثات "في الوقت الراهن".

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل في سعي إيران إلى حيازة سلاح نووي، الأمر الذي تنفيه طهران، مؤكدة حقها في الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وفي العام 2015 وبعد مفاوضات استمرت أعواما، توصلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى اتفاق مع طهران ينص على تأطير أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وقررت الولايات المتحدة في 2018، خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى، الانسحاب من الاتفاق وأعادت فرض عقوباتها الخاصة على طهران.

ورداً على ذلك، تخلت إيران تدريجياً عن تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق، وفي مقدمها تخصيب اليورانيوم، ما دفع الترويكا الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.