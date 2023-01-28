التخطيط لعملية "إرهابية".. ما الذي يحدث في بريطانيا؟

شفق نيوز/ وجهت الشرطة البريطانية، الاتهام بالتخطيط لعملية "إرهابية" إلى عسكري بريطاني.

وكشفت الشرطة البريطانية في بيان لها، أن المتهم هو دانييل عبيد خليف (21 عاما) من منطقة بيكونسايد في مدينة ستافورد البريطانية، وهو أحد أفراد الجيش البريطاني.

وحسب البيان، يتهم العسكري بأنه حاول "كسب معلومات قد تكون مفيدة لارتكاب وتدبير عملية إرهابية".

وفي وقت لاحق ترك المتهم جسما مشبوها في مكان عام، "لغرض إثارة الاشتباه بأنه قد ينفجر أو تشتعل النيران فيه، وقد يلحق بالتالي أضرارا مادية أو يسفر عن إصابات".

وأشارت الشرطة إلى أن خليف رهن الاعتقال حاليا ومن المتوقع أن يظهر أمام المحكمة اليوم السبت.