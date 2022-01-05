التحالف يتهم فصائل مدعومة إيرانياً بالهجوم على قوات أمريكية في سوريا

شفق نيوز/ اتهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، فصائل مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء هجوم صاروخي استهدف جنودا أمريكيين في سوريا يوم الأربعاء.

وقال مصدر في التحالف لوكالة شفق نيوز، إن "8 صواريخ أطلقت على القرية الخضراء في دير الزور التي تستضيف القوات الأمريكية، ورد التحالف بستة قذائف مدفعية".

وأضاف أن "الجهات المسلحة المدعومة من إيران هي من تقف وراء الهجوم الذي وقع صباح اليوم".

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، امس الثلاثاء، ان طائرات مسيّرات مجهولة استهدفت مواقع لميليشيات موالية لإيران في بادية العشارة شرقي دير الزور، في اول عملية خلال العام الحالي.

وقال المرصد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان دوي انفجارات عنيفة سُمعت في مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، ناجمة عن قصف من طائرات مسيّرة مجهولة الهوية حتى اللحظة.

وبين ان القصف طال مواقع تتحصن بها ميليشيات موالية لإيران في محيط مزارع "مزار عين علي" الواقع على أطراف مدينة القورية ضمن بادية العشارة ببادية دير الزور الشرقية.