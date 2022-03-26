التحالف العربي يمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءين ومطار

شفق نيوز/ أمهل تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إمهال جماعة انصار الله الحوثية، 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء

وقال التحالف في بيان، "على الحوثيين إخراج الأسلحة من المناطق المحمية وأولها مطار صنعاء، كما أن استخدام الحوثيين للمناطق المحمية عسكريًّا يُسقط عنها الحماية"، مشيرا إلى أن "الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة منشآت النفط في السعودية".

وشدد التحالف على أن "العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي".

وفي السياق نفسه، أعلن التحالف استهداف أربعة زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز وإحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

كذلك أمهل التحالف الحوثيين ثلاث ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

وفي وقت مبكر اليوم، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة، وأنها مارست أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيبن على المنشآت النفطية، وأفاد التحالف بأن قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة، وأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها.

وأضاف التحالف أن هدفها حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانُ سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى.