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التحالف العربي يحبط ثاني هجوم للحوثيين خلال يوم على السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-07T16:47:06+0000
التحالف العربي يحبط ثاني هجوم للحوثيين خلال يوم على السعودية

شفق نيوز/ أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأحد، عن إحباط ثاني هجوم خلال 24 ساعة لقوات الحوثيين من اليمن بواسطة طائرة مسيرة مفخخة.

وقال التحالف في بيان أصدره مساء اليوم، وتداولته وسائل الإعلام السعودية، إن قواته دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة السعودية، متهما الحوثيين بانتهاك "القانون الدولي بمحاولات استهداف المدنيين".

وأضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي".

يأتي ذلك بعد أن أعلن التحالف، صباح اليوم، عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في المملكة.

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