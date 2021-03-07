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التحالف السعودي يعلن اعتراض وتدمير 10 طائرات ملغومة أطلقها الحوثيون

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-07T08:12:46+0000
التحالف السعودي يعلن اعتراض وتدمير 10 طائرات ملغومة أطلقها الحوثيون

شفق نيوز/ أكد التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأحد، اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها اطلقتها جماعة الحوثي.

فقد أعلن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار.

كما أعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين، ليرتفع العدد إلى 10 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا، مضيفا، أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا".

وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

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