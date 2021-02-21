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التحالف الدولي ينفي زيادة عدد قواته وقواعده العسكرية في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-21T19:40:22+0000
التحالف الدولي ينفي زيادة عدد قواته وقواعده العسكرية في سوريا

شفق نيوز/ نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأحد، زيادة عدد قواته وقواعده العسكرية في شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن حجم القوات وعدد القواعد العسكرية الموجودة في سوريا لم تشهد أي زيادة.

وأشار إلى أن مهمة قوات التحالف في شمال شرقي سوريا لم تشهد أي تغيير، مؤكداً أن التحالف يعمل مع شركائه من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لهزيمة تنظيم داعش.

وبين ماروتو أن التحالف يسير دوريات أمنية منتظمة من أجل إعادة إمداد القوافل، وتطوير ودعم القواعد العسكرية.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد نقلت عن مصادر محلية أمس السبت، أن التحالف الدولي يدخل أسلحة ومواد لوجستية إضافية إلى قواعده في محافظة الحسكة شمالي البلاد.

وذكرت المصادر أن التحالف أدخل قافلة أسلحة ومعدات لوجستية إلى قواعده العسكرية بريف الحسكة قادمة من شمال العراق.

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