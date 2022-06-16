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التحالف الدولي يعتقل أحد كبار قادة "داعش" في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-16T04:49:21+0000
التحالف الدولي يعتقل أحد كبار قادة "داعش" في سوريا

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن اعتقال قيادي وصفته بأنه "كبير" لدى تنظيم "داعش" في سوريا.

وجاء في بيان لقوات التحالف الدولي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوات التحالف  اعتقلت، قائدًا بارزًا لداعش خلال عملية نفذت فجر اليوم، موضحا انه تم تقييم الشخص المحتجز على أنه خبير في صنع المتفجرات وأصبح أحد كبار قادة "داعش" في سوريا.

وبحسب البيان، فقد  تم التخطيط للعملية بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية، ولا سيما أي ضرر محتمل للمدنيين، مشيرا الى ان المدنيين لم يتعرضوا لأذى خلال العملية، كما لم يلحق أي ضرر لطائرات التحالف أو اشخاصه.

وأكد التحالف الدولي في بيانه، أن قواته ستواصل مطاردة فلول داعش أينما كانوا لضمان هزيمتهم الدائمة، دون مزيد من التفاصيل.

 وفي وقت سابق، أفادت تقارير اعلامية، بأن طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي نفذت فجر اليوم الخميس، عملية إنزال جوي على قرية (الحميرة) بريف مدينة جرابلس التي يسيطر عليها الجيش التركي، أقصى شمال شرقي محافظة حلب.

وأكدت أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات الأمريكية ومسلحين مجهولين، وسط قيام الطائرات المروحية بإطلاق قنابل مضيئة فوق سماء المنطقة، وتقديم الغطاء الناري للقوات الأمريكية على الأرض.

 وتابعت المصادر أن عملية الإنزال الجوي استهدف أحد المقرات التي يتحصن بها مسلحون مجهولون حيث استمرت عملية الإنزال قرابة 15 دقيقة، لتغادر بعدها المروحيات سماء المنطقة باتجاه مدينة (عين العرب).

وكانت مجموعة من طائرات التحالف الأمريكي هبطت ليل اليوم الأربعاء في قاعدة خراب عشق بريف عين العرب السابقة للجيش الأمريكي لتقوم عدد منها بالتحليق على علو منخفض على طول خط نهر الساجور ونفذت عملية إنزال جوي مباغتة لموقع في قرية الأحيمر.

وتقع قرية (الحميرة) التابعة لمنطقة (الغندورة) بريف مدينة جرابلس، أقصى ريف حلب الشمالي الشرقي، وتبعد عن الحدود التركية نحو 4 كيلو مترا.

و"جرابلس" مدينة سورية حدودية مع تركيا، تقع إلى الشمالي الشرقي من مدينة حلب بنحو 125 كم، ويدخل منها نهر الفرات إلى الأراضي السورية.

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