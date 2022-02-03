التحالف الدولي يستهدف قيادياً في تنظيم القاعدة شمال سوريا

شفق نيوز/ افاد سكان ومصادر من مقاتلي المعارضة السورية اليوم الخميس، بأن غارة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة استهدفت من يشتبه بأنه متطرف تابع لتنظيم القاعدة في بلدة في شمال سوريا، وفقا لوكالة رويترز.

وذكروا أن عدة طائرات هليكوبتر هبطت في منطقة بالقرب من بلدة أطمة في محافظة إدلب، الواقعة في منطقة تحت سيطرة المعارضة على الحدود مع تركيا، حيث سُمع دوي انفجارات بالقرب من منزل متطرف أجنبي.

وقال مصدر من مقاتلي المعارضة إن صواريخ مضادة للطائرات أطلقها مقاتلون المعارضة في آخر جيب مهم يسيطرون عليه.

وأكد أحد السكان مقتل عدة أشخاص في العملية التي قال شهود إنها انتهت بمغادرة طائرات، يعتقد أنها طائرات هليكوبتر، المكان. ولم يصدر تأكيد بمقتل أي متطرف في الغارة.

وقالت رويترز إن وزارة الخارجية الأميركية والمتحدث باسم قوات التحالف في شمال سوريا لم يردا على طلبات للتعليق.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على معظم شمال غرب سوريا، الذي يشمل محافظة إدلب وحزاما محيطا بها من الأراضي. والجماعة كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة والتي كانت جزءا من تنظيم القاعدة حتى عام 2016.

وشكّل عدة متطرفين أجانب انفصلوا عنها تنظيم حراس الدين الذي صُنف منظمة إرهابية أجنبية.

ولسنوات أطلق الجيش الأميركي بشكل أساسي طائرات مسيرة لقتل كبار عناصر تنظيم القاعدة في شمال سوريا حيث أصبحت الجماعة المتشددة نشطة خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

لكن التحالف بقيادة الولايات المتحدة يشن عمليات تستهدف الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية بوتيرة أكبر في شمال شرق سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن.