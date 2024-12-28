التحالف الدولي يستقدم تعزيزات من العراق باتجاه مناطق قسد

شفق نيوز/ استقدمت قوات "التحالف الدولي" تعزيزات عسكرية من معبر الوليد الحدودي العراقي تضم 50 شاحنة محملة بالمدرعات والآليات العسكرية والمواد اللوجستية وتوجهت نحو قواعد التحالف في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكانت قوات التحالف استقدمت في 24 ديسمبر الجاري، تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية وصناديق مغلقة على متن شاحنات إلى قاعدتها في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وهزم تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة تنظيم داعش في العراق في العام 2017 وفي سوريا في العام 2019، لكن الجهاديين لا يزالون ينشطون في مناطق صحراوية نائية على الرغم من عدم سيطرتهم على أي مناطق.

وينشر الجيش الأميركي نحو 900 جندي في سوريا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تأسس عام 2014 للمساعدة في محاربة الجهاديين.

خلال سنوات النزاع الأولى في سوريا وبعد معاناة طويلة مع التهميش، بنى الكورد إدارتهم الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا، وأعادوا إحياء لغتهم وتراثهم، كما قاتلوا تنظيم داعش بشراسة على جبهات عدة.

لكن اليوم، ومع هجمات الفصائل الموالية لأنقرة على مناطقهم، وتغيير الحكم في سوريا، يجد الكورد أنفسهم أمام تهديد لإدارتهم الذاتية.