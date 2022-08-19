التحالف الدولي يدين هجوما تسبب بمقتل وإصابة "مراهقات" في سوريا

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، يوم الجمعة، مقتل وإصابة عدد من الناشطات بهجوم نفذته طائرة مسيرة في الحسكة شمال شرق سوريا يرجح أنه تركي.

وقال قائد عملية العزم الصلب اللواء جون برينان في بيان، "في مساء يوم 18 آب / أغسطس، أصابت منظومة جوية مسلحة بدون طيار مجموعة من الفتيات المراهقات يلعبن الكرة الطائرة ناشطات في برنامج التوعية التعليمية للأمم المتحدة في الحسكة".

واضاف، "تشير التقارير الأولية إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة وجرح عدد آخر. بالنيابة عن قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب ، أدين هذا الهجوم وأي هجوم آخر يقتل أو يصيب المدنيين".

وتابع ان "مثل هذه الأعمال تتعارض مع قوانين النزاع المسلح التي تتطلب حماية المدنيين، ونقدم تعازينا لأسر القتلى ، ومواساتنا للمصابين".

وختم اللواء برينان بالقول، إن "تصاعد الأعمال العدائية العسكرية في شمال سوريا يخلق حالة من الفوضى في منطقة هشة حيث لا يزال تهديد تنظيم داعش قائماً. ندعو إلى وقف فوري للتصعيد من جميع الأطراف وإنهاء الأنشطة التي تعرض للخطر المكاسب الكبيرة في ساحة المعركة التي حققها التحالف ضد داعش".

وأمس الخميس، هز انفجار قرية شموكة غرب مدينة الحسكة في الشمال السوري، قالت وسائل إعلام سورية إنه ناجم عن استهداف طائرة مسيرة تركية معملا للإسفنج في ريف المدينة، وأنه أسفر عن قتلى.

وقالت وكالة أنباء "هاوار" التي تعمل ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إن "دوي انفجار سمع في حوالي الساعة الـ ٨ والنصف مساء في قرية شموكة الواقعة غرب مدينة الحسكة بحوالي ١٦ كم"، وأن عددا من سيارات الإسعاف توجه إلى مكان الانفجار، دون أن تتضح بعد طبيعة الانفجار، والأضرار الناجمة عنه.

وأشارت إلى أن أي جهة لم تصدر بيانا بخصوص الانفجار.

بينما ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الانفجار أدى إلى مقتل ثلاث من المقاتلات في "قسد".