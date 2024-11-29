التحالف الدولي يتصدى لهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة التنف في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، بأن قوات التحالف الدولي تصدت لهجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة التنف في المثلث الحدود بين العراق وسوريا والأردن.

وذكر المرصد في بيان على موقعه، أن قوات التحالف تمكنت من التصدي لهجوم في أجواء قاعدة التنف في منطقة الـ55 كيلومتر، وأسقطت طائرة مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران باتجاه القاعدة في محاولة لاستهدافها.

يأتي ذلك في ظل تزايد حدة المواجهات بين القوات الأمريكية والميليشيات الإيرانية داخل الأراضي السورية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لـ159 هجوماً من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

36 على قاعدة حقل العمر النفطي

21 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

55 على قاعدة معمل كونيكو للغاز

22 على قاعدة خراب الجير برميلان

19 على قاعدة التنف

2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة

2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية

1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة

1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة