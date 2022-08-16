التحالف الدولي: قصف صاروخي بالقرب من قرية شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي ضد الإرهاب، يوم الثلاثاء، عن سقوط عدد من القذائف الصاروخية بالقرب من قرية شمال شرقي سوريا.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "وفقاً لمسؤولي (قوة السهام المشتركة - عملية العزم الصلب)، سقطت عدة قذائف صاروخية من النيران غير المباشرة بالقرب من القرية الخضراء في شمال شرقي سوريا بعد الساعة 9 مساء بقليل، في 15 آب/ أغسطس 2022، في آخر محاولة هجوم على قوات التحالف وشركائنا".

وأضاف "لقد عرضت هذه الصواريخ السكان المدنيين في المنطقة وبنيتها التحتية للخطر. كما أن عددا من هذه الصواريخ لم ينفجر وقد تم استردادها من قبل قوات التحالف وشركائهم في قوات سوريا الديمقراطية قبل أن تشكل تهديدا إضافيا للسكان المحليين".

وقال قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، اللواء جون برينان "لحسن الحظ لم تقع أي إصابات ولم يتم الإبلاغ عن أية أضرار في هذه الحادثة. ومع ذلك، فإن مثل هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين الأبرياء والبنية التحتية المهمة بسبب طبيعتها العشوائية".

وفي وقت سابق من هذا العام في 5 كانون الثاني/ يناير 2022، تعرضت قوات التحالف في القرية الخضراء لهجوم من قبل جهات خبيثة مدعومة من إيران بثمانية صواريخ أسفرت عن أضرار طفيفة في القاعدة ومسجد قريب شدد برينان على أن هذا الهجوم الجبان والفاشل لن يصرف التحالف أو شركائه عن مهمتهم. "يفخر التحالف بان يكون شريكا موثوقا به في الجهود المبذولة للحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش، كما أن التزامنا لا يتزعزع على الرغم من أولئك الذين يقومون بهذه الأفعال غير المسؤولة".