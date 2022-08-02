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التجارة الكويتية تشكو من تهريب "الدقيق المدعوم" الى العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-02T12:31:33+0000
التجارة الكويتية تشكو من تهريب "الدقيق المدعوم" الى العراق

شفق نيوز/ طالبت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، يوم الثلاثاء، بوقف عمليات تهريب الدقيق والمواد المدعومة إلى العراق ودول أخرى.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية التابعة لوزارة التجارة، انها دعت الإدارة العامة للجمارك الى تشديد الرقابة والإجراءات الرادعة والمحكمة لإيقاف عمليات تهريب المواد المدعومة إلى الخارج، لا سيما إلى الدول المجاورة.

وبينت أن موزّع الشركة في العراق رصد وجود منتجات الشركة المدعومة من قِبل الدولة من مادة الدقيق المخصص للبيع في الكويت فقط تُسوّق وتُباع بكميات كبيرة في السوق العراقي.

ونبهت الوزارة إلى ضرورة تكثيف الجهود الجمركية على المنافذ الحدودية في إطار مواجهة تلك الظاهرة التي تؤثر سلباً على المخزون الإستراتيجي للبلاد، وذلك للمحافظة على منظومة الأمن الغذائي.

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