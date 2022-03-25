التجارة العالمية تتخوف من ثورة "الجياع"

شفق نيوز/ قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالعالم، بسبب الوضع في أوكرانيا، يمكن أن يثير أعمال شغب من جانب الجياع في البلدان الفقيرة.

وأضافت في حديث لصحيفة "غارديان": "سيكون تأثير الوضع حول أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية وعلى الجوع هذا العام والعام المقبل، كبيرا للغاية".

وأشارت رئيسة منظمة التجارة العالمية إلى أن الغذاء والوقود، يعتبران أهم عنصرين في سلة التسوق للفقراء حول العالم، وأن الدول الفقيرة والفقراء في هذه الدول سيكونون الأكثر معاناة في هذه الحالة.

ونوهت بأن 35 دولة إفريقية، تعتمد على الإمدادات الغذائية من منطقة البحر الأسود.

وقالت: "إذا لم نفكر في كيفية تخفيف عواقب هذه الحرب، فستظهر كارثة أخرى، ليس فقط في هذا العام، بل وبعد ذلك".

وأعلنت أنها لا تستطيع تخيل استبعاد روسيا من منظمة التجارة العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، لأن هذه العملية ستكون صعبة وستتطلب موافقة 75 في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة.