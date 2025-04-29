التجارة السورية تكشف لشفق نيوز حقيقة إرسال أطنان إضافية من القمح العراقي

شفق نيوز/ كشف مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن عثمان، يوم الثلاثاء، حقيقة إرسال أطنان أخرى من القمح العراقي إلى بلاده.

وقال عثمان لوكالة شفق نيوز، إن "الـ200 ألف طن من القمح التي تبرعت بها الحكومة العراقية إلى سوريا ما زالت تصل حتى الآن على شكل دفعات، كل يوم بكمية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مركبة حمل".

وأضاف أن "العراق خصص كميات محددة، ولا توجد حتى الآن نية لإرسال تبرعات أخرى".

وأكدت الحكومة السورية، يوم الجمعة الماضي، دخول 39 شاحنة من الحدود العراقية، محملة بأطنان من القمح.

وأعلن مدير التجارة الداخلية في محافظة دير الزور السورية، خليل الصالح يوم السبت الماضي، عن البدء بتوزيع الدفعة الأولى من القمح العراقي داخل سوريا.