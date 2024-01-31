البيت الابيض: المقاومة العراقية وراء هجوم الاردن ولا نسعى للحرب مع إيران

شفق نيوز/ اتهم البيت الأبيض الأمريكي، يوم الأربعاء، "المقاومة الاسلامية في العراق" بالوقوف وراء الهجوم على "البرج 22"، في الأردن والذي أودى بحياة 3 جنود امريكيين وإصابة 34 آخرين.

وقال البيت الأبيض، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام، إنه "لا يسعى للحرب مع إيران أو حرب أوسع نطاقا في المنطقة"، مضيفاً "سنفعل ما يلزم من أجل محاسبة المسؤولين عن الهجوم الأخير في الأردن".

واوضح ان "الهجوم الأخير في الأردن كانت وراءه المقاومة الإسلامية في العراق والتي تضم مجموعات متعددة".

ويوم الأحد 27 كانون الثاني الجاري، أعلن أعلن الجيش الأميركي، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة نحو 25 آخرين بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الموقع المستهدف هو "البرج 22"، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

وفيما يتعلق بحرب غزة، لفت البيت الابيض الى ان "مستشار الأمن القومي بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي اليوم ملفي المساعدات والرهائن".

وتابع "نسعى للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة"، مبينا ان "هدف الهدنة الطويلة هو إخراج أكبر عدد من الرهائن ولا نزال نجري محادثات بهذا الشأن".

وختم بالقول، إن "المحادثات التي نجريها بشأن الهدنة والرهائن بناءة ونعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح".