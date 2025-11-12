البيرو.. مصرع وإصابة 55 شخصاً في حادث مأساوي (فيديو)

شفق نيوز- ليما

أفادت وسائل إعلام في دولة بيرو، يوم الأربعاء، بمصرع 37 شخصاً على الأقل وإصابة 18 آخرين إثر انحراف حافلة وسقوطها في وادٍ عميق بجنوب البلاد الواقعة غرب أميركا الجنوبية.

وبحسب محطة "آر.بي.بي" الإذاعية المحلية، فإن الحادث وقع على الطريق السريع المعروف باسم باناميريكانا سور في منطقة أريكيبا، مشيرة إلى أن السلطات المحلية هرعت إلى موقع الحادث لتقديم المساعدات والإسعافات الأولية للجرحى.