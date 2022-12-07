البيرو.. الشرطة تعلن اعتقال رئيس البلاد

شفق نيوز/ أعلنت السلطات التنفيذية في بيرو، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو، بعدما صوّت البرلمان البيروفي، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، على عزل الرئيس اليساري بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

وأشارت الشرطة في بيرو في تغريدة على تويتر إلى كاستيلو بلقب "الرئيس السابق".

ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان، وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي معتبرة أنه يشكل "انقلابا".

وكتبت السفيرة الأمريكية في ليما ليزا كينا أن "الولايات المتحدة تحض بقوة الرئيس (بيدرو) كاستيو على العودة عن محاولته حل البرلمان، وإفساح المجال للمؤسسات الديموقراطية للعمل بموجب الدستور".

ونجا بيدرو كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في آذار/مارس 2022.

في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها، وبـ"الخيانة" بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في ثمانية أشهر، وهو أمر غير مسبوق في البيرو.