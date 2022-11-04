سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيت الأبيض يوضح تعهد بايدن بـ"تحرير إيران"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-04T19:48:07+0000
البيت الأبيض يوضح تعهد بايدن بـ"تحرير إيران"

شفق نيوز/ بين متحدث باسم البيت الأبيض يوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن كان يعبر عن تضامنه مع المحتجين في إيران من خلال القول أمام حشد من أنصاره "سنحرر إيران".

وجاءت تصريحات جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين بعد يوم من إدلاء بايدن بتعليقه أمام تجمع حاشد في ولاية كاليفورنيا.

وكان بايدن تعهد، امس الخميس، "بتحرير" إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريبا في تحرير أنفسهم.

وقال بايدن خلال حملة انتخابية واسعة النطاق في كاليفورنيا، بينما تجمع العشرات في الخارج حاملين لافتات تدعم المحتجين الإيرانيين "لا تقلقوا، سنحرر إيران. سيحررون أنفسهم قريبا".

واندلعت احتجاجات على مدى سبعة أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها.

وأظهرت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر تحدي العديد من الشباب الإيراني القيادة الدينية للبلاد، والتغلب على الخوف الذي خنق المعارضة في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.

وقالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمكونة 45 عضوا بسبب إنكار الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.

وبدأت إيران للتو فترة مدتها أربع سنوات في اللجنة التي تجتمع سنويا في شهر مارس من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

related

بايدن يرد على تهديدات بوتين.. ويندد بـ"الانتهاك الوقح"

Date: 2022-09-21 15:42:12
بايدن يرد على تهديدات بوتين.. ويندد بـ"الانتهاك الوقح"

انقسامات حادة في مجلس الشيوخ بشأن إصلاح القانون الانتخابي

Date: 2021-06-23 19:19:57
انقسامات حادة في مجلس الشيوخ بشأن إصلاح القانون الانتخابي

في مكالمة استغرقت 62 دقيقة.. بايدن وبوتين يبحثان نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

Date: 2022-02-12 18:14:36
في مكالمة استغرقت 62 دقيقة.. بايدن وبوتين يبحثان نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

بايدن يؤيد حل الدولتين ويرفض خطة اسرائيل

Date: 2020-08-30 13:37:27
بايدن يؤيد حل الدولتين ويرفض خطة اسرائيل

الداخلية الإيرانية: "مهسا أميني" لم تضرب والتواصل يشعل نار المعركة  

Date: 2022-09-24 10:24:16
الداخلية الإيرانية: "مهسا أميني" لم تضرب والتواصل يشعل نار المعركة  

جو بايدن يهنئ المحتفلين بنوروز في أنحاء العالم

Date: 2022-03-20 15:56:22
جو بايدن يهنئ المحتفلين بنوروز في أنحاء العالم

المخاوف من أنصار ترامب تجبر بايدن على تغيير طريق وصوله للبيت الابيض

Date: 2021-01-14 13:43:07
المخاوف من أنصار ترامب تجبر بايدن على تغيير طريق وصوله للبيت الابيض

بايدن في بيت لحم على وقع مطالبات بالانتصار لـ"شيرين أبو عاقلة"

Date: 2022-07-15 11:12:20
بايدن في بيت لحم على وقع مطالبات بالانتصار لـ"شيرين أبو عاقلة"