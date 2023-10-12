البيت الأبيض ينهي الجدل: لا نية لنشر قوات أمريكية في نزاع إسرائيل وحماس

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنّ الولايات المتحدة لا تعتزم نشر قوات في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "لا توجد نية للقيام بذلك، ولا توجد خطة للقيام بذلك، وبصراحة تامة، لا يرغب الإسرائيليون في رؤية جنود أميركيين مشاركين في هذا النزاع".

ويجري وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زيارة إلى إسرائيل، الجمعة، يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خضم الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أميركي.

وقال المسؤول إن زيارة أوستن التي تأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإسرائيل، ستتضمن أيضا اجتماعات مع مسؤولي الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية.