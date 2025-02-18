البيت الأبيض: إيلون ماسك ليس موظفاً رسمياً ولا يملك سلطة اتخاذ القرارات

شفق نيوز/ كشفت وثيقة قضائية قدّمها البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الملياردير إيلون ماسك ليس موظفاً رسمياً في "إدارة الكفاءة الحكومية" و"لا يملك سلطة رسمية تخوّله اتّخاذ قرارات حكومية".

ويعد الرجل الأغنى في العالم على نطاق واسع رئيس "إدارة الكفاءة الحكومية" بحكم الأمر الواقع، وهي هيئة استحدثها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعت إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير بما في ذلك عبر إلغاء آلاف الوظائف.

وأعلن ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أن "إيلون ماسك العظيم.. سيقود إدارة الكفاءة الحكومية DOGE".

وبحسب الوثيقة القضائية التي قدمها مدير "مكتب الإدارة" جوشوا فيشر، فإن ماسك "موظف في البيت الأبيض.. كموظف حكومي خاص غير دائم وهو مستشار رفيع المستوى للرئيس".

وأضاف فيشر أنه "على غرار مستشارين آخرين رفيعي المستوى للبيت الأبيض، لا يملك السيد ماسك سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه. يمكن للسيد ماسك فقط أن يقدم المشورة للرئيس ويبلِّغ بمراسيم الرئيس".

وتابع أن "خدمة DOGE الأميركية هي مكوّن للمكتب التنفيذي للرئيس. ومنظمة خدمة DOGE الأميركية الموقتة هي جزء من خدمة DOGE الأميركية. وكلاهما منفصل عن البيت الأبيض".

وأضاف أن "السيد ماسك موظف في مكتب البيت الأبيض. هو ليس موظفا في خدمة DOGE الأميركية أو منظمة خدمة DOGE الأميركية الموقتة. السيد ماسك ليس المدير الموقت".

وجاءت الوثيقة التي تقدّم بها فيشر بناء على قضية رفعتها 14 ولاية ضد ماسك، بينها نيو مكسيكو.

وفي مقابلة مشتركة مع ماسك يتوقع أن تبثها شبكة "فوكس نيوز" في وقت لاحق الثلاثاء، هاجم ترامب معارضيه الذين قالوا إن مؤسس شركة "تيسلا" هو الذي يدير البيت الأبيض.

وقال ترامب في مقتطفات من المقابلة "أعتقد أن أحدا في التاريخ لم يتم العمل على تشويه صورته مثلي.. لكن، هل تعرفون ما الذي تعلمته من إيلون؟ هو أن الناس أذكياء ويفهمون ما يجري"، ليضيف ماسك "نعم إنهم كذلك".